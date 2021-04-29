Светлана Лобода рассказала на ММКФ о своей прабабушке-хулиганке

Москва, 29 апреля. Известная певица Светлана Лобода в беседе с корреспондентом ФАН поделилась воспоминаниями о своей прабабушке-хулиганке. Разговор о ней зашел после показа фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало», представленного в последний день 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Артистка призналась, что у нее была «озорная прабабушка».

«Она была хулиганкой — в хорошем смысле. Но, к сожалению, она нас покинула», — поделилась воспоминаниями Лобода.

Действие новой комедии разворачивается в 1980 году, в момент, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Светлана Лобода выразила мнение, что даже к серьезному для всего мира мероприятию можно подходить с юмором.

«Можно с юмором относиться ко всему, что есть в этой жизни», — мудро заметила певица.

Лобода добавила, что ее семья не сохранила никаких атрибутов, связанных с «Олимпиадой-80».

«Нет, но у меня есть то, что осталось от бабушки-оперной певицы, — сообщила артистка. — Мы привезли ее мебель домой».

Исполнительница главной женской роли в картине «Прабабушка легкого поведения. Начало», российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая Наталья Чистякова-Ионова, также известная как Глюкоза, ранее рассказала ФАН, почему стоит посмотреть новый фильм Марюса Вайсберга.

Ранее подписчики осудили Светлану Лободу за неудачное фото Ольги Бузовой в ее профиле.