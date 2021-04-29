Силы Тихоокеанского флота РФ пополнились новым противодиверсионным катером

Владивосток, 29 апреля. Новейший противодиверсионный катер проекта «Грачонок» вошел в Соединение кораблей охраны водного района Войск и сил на Северо-востоке России (ОКВС) на Камчатке.

В сообщении пресс-службы Тихоокеанского флота РФ говорится, что это уже третий по счету катер проекта 21980. Он будет нести службу в отряде по борьбе с диверсионными силами.

Отмечается, что указанные катера уже несколько лет обеспечивают надежную охрану пунктов базирования кораблей, судов и подлодок ТОФ на Камчатке и отлично себя зарекомендовали.

Подчеркивается, что «Грачонок» построен на судостроительном заводе «Восточная верфь» во Владивостоке. Он оснащен современным радиоэлектронным вооружением и новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Ранее сообщалось, что корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» проекта 12700 спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Петербурге.