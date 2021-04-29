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В распоряжении ФАН оказались сведения о блокировке счетов Навального

Общество
В распоряжении ФАН оказались сведения о блокировке счетов Навального
Федеральное агентство новостей  / 

В распоряжении ФАН оказались сведения о наличии решения о приостановлении операций по счетам блогера Алексея Навального. Корреспонденты направили запрос в Федеральную налоговую службу №23 по городу Москве и получили ответ.

Решение о приостановлении операций по счету в АО «Альфа-Банк» налогоплательщика в лице Навального было принято несколько месяцев назад — 19 февраля текущего года. Оно уже направлено в банк.

Как указано в документе, данная мера была принята налоговой инспекцией в соответствии со ст. 46 НК РФ (п. 1 ст. 76 НК РФ) для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа.

В распоряжении ФАН оказались сведения о блокировке счетов Навального
Федеральное агентство новостей  / 

В документе также сказано, что если налогоплательщик не согласен с таким решением, то он может оспорить его, обратившись в ФНС России по месту нахождения. Но, как известно, Алексей Навальный находится в заключении и вряд ли сможет выказать свое несогласие по данному решению налоговой.

Реальный срок Алексей Навальный получил в связи с регулярными нарушениями процедуры испытательного срока. Ходатайство ФСИН о замене блогеру меры наказания было удовлетворено на заседании Симоновского суда, которое состоялось 2 февраля.

Но даже в заключении ему удается регулярно напоминать о себе, ссылаясь на жуткие условия содержания и объявляя голодовку. Однако, как оказалось, такие пиар-ходы не дали своего эффекта, и митинги в поддержку блогера провалились, а его штабы в российских городах прекратили работу.

Ранее член Совета Федерации Федерального собрания РФ Франц Клинцевич в комментарии ФАН отметил, что не за горами новая «туберкулезно-ковидная золотуха» у Навального.

суд навальный банк
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