В Сбербанке ожидают роста кредитования в России

Москва, 29 апреля. «Сбер» внес изменения в свой прогноз по росту кредитов и депозитов в России, в этих секторах ожидается улучшение.

Фактические результаты первого квартала в российской экономике способствовали тому, что Сбербанк улучшил свои прогнозы по росту кредитования и открытия депозитов в текущем году. Об этом пишет «Интерфакс».

Банк опубликовал презентацию, согласно которой рост корпоративного кредитования в этом году должен составить 9–10% вместо 7–9%, которые ожидались в марте. Вместе с этим повышен прогноз по кредитованию физических лиц. По новым оценкам, кредитование вырастет на 16–18% вместо 13–15%.

Депозиты юридических лиц в 2021 году прибавят 13–15%, а рядовые граждане станут пользоваться ими на 7–9% чаще. Помимо этого, в «Сбере» увеличили корпоративные кредиты по МСФО на 0,8%, до 15,8 трлн рублей. Розничные кредиты выросли на 3,9%, до 9,7 трлн рублей.

Также сообщается, что количество денежных средств физлиц в банке сократилось в январе-марте на 0,8%, до 16,5 трлн рублей. Количество денег на счетах юрлиц, напротив, возросло на 15%, до 10,5 трлн рублей.

Недавно цена обыкновенных акций Сбербанка выросла и достигла исторического максимума. Бумаги дорожали в ходе торгов 26 апреля до 296 рублей за одну акцию.