Кедми объяснил, почему США боятся начать полноценную войну с Россией

Москва, 29 апреля. Вашингтон очень опасается возможных последствий полноценного военного конфликта с Россией, но все равно продолжает оказывать давление на Москву, считает военный эксперт Яков Кедми.

В последнее время растет напряженность в отношениях США и России. Вашингтон не прекращает отправлять самолеты и корабли к российским границам, а также вводить новые пакеты санкций против Москвы.

Несмотря на постоянное давление со стороны США, они очень боятся начать полноценную войну с Россией. Этот страх вызван тем, что Вашингтон не сможет одержать победу в данном противостоянии. При этом последствия такого военного конфликта станут непоправимыми. Поэтому Соединенные Штаты решили оказывать именно экономическое и внешнеполитическое воздействие на Россию, отметил Кедми.

По его словам, вполне вероятно, что в будущем Вашингтон даже не будет озвучивать причины, по которым против Российской Федерации вводятся новые санкции.

Ранее Яков Кедми объяснил, почему президент США Джо Байден не сможет на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным повторить успех Рональда Рейгана.

Также военный эксперт назвал три сценария для Украины в случае эскалации военного конфликта в Донбассе, передает издание «Царьград».