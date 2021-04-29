Российские законы о пенсиях и ПДД вступят в силу в мае

Москва, 29 апреля. Несколько законов в России начнут действовать в начале мая. Изменения коснутся пенсий, ПДД, льгот и борьбы с коронавирусом.

Один из документов связан с пенсиями членов летных экипажей гражданских самолетов и работниками угольной промышленности. Эти категории граждан получат надбавки к выплатам из-за тяжелых условий труда.

Еще один закон направлен на защиту несовершеннолетних. Теперь высадка из автобусов детей-безбилетников до 16 лет без сопровождения взрослых будет караться штрафом. Санкции применят к водителям и кондукторам с контролерами. Также ужесточится наказание за нарушение ПДД.

С 1 мая вводятся льготы для детей бывших и действующих сотрудников МВД и Росгвардии. Для этого родители должны прослужить в структурах не менее 20 лет. В таком случае их члены семьи получат преимущества при зачислении в подведомственные вузы.

Кроме того, в силу вступает закон, связанный с борьбой с коронавирусом. Теперь россияне должны будут повторно сдать тест на COVID-19 в течение пяти суток после возвращения из-за рубежа.

Ранее стало известно о возможном принятии закона о домашнем насилии к концу 2021 года. Приблизительные даты одобрения документа назвала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.