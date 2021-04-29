Вакцинация от COVID-19: почему россияне не торопятся прививаться



Российская вакцина от коронавируса уже получила международное признание. Другие страны с нетерпением ждут поставок отечественного препарата, чтобы привить население и остановить распространение вируса. Однако сами россияне все чаще занимают выжидательную позицию. И если с появлением первой вакцины они стояли в очереди на прививку, то теперь, когда их три, темпы вакцинации начали замедляться. Чего ждут сограждане? Почему кампания по массовой вакцинации идет на спад? Смогут ли российские предприятия произвести достаточное количество доз, чтобы привить каждого россиянина? И когда уже появится популяционный иммунитет? На эти вопросы ответили эксперты на пресс-конференции, организованной ФАН и Медиагруппой «Патриот».

На сегодняшний день в Петербурге первый этап вакцинации прошли 550 тысяч человек и больше 400 тысяч завершили уже второй этап, рассказал в ходе пресс-конференции депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Егоров. Но, по его наблюдениям, темпы вакцинации, несмотря на усилия служб здравоохранения, замедляются.

«В начале кампании я видел очереди на прививку. Сейчас темп замедлился, это отмечают и в комитете здравоохранения. Но, на мой взгляд, мы не должны расслабляться. Я ориентируюсь на информацию Роспотребнадзора и слова Анны Поповой, которая говорит, что пандемия будет продолжаться», — сказал депутат.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

В городе по-прежнему ежедневно выявляют около 700 заболевших, поэтому снимать коронавирусные ограничения без сформированного популяционного иммунитета нужно с большой осторожностью, считает он. Петербург — один из городов, где созданы все условия для комфортной вакцинации, но мощная антипрививочная пропаганда негативно влияет на ее темпы.

«С одной стороны, большое количество плакатов с призывами вакцинироваться, с другой стороны — большое количество актеров публично выступают против этого. Здесь свою роль должен сыграть центр профилактики: нужно объяснять людям, почему не стоит бояться прививки», — говорит депутат.

Изначально была масса информации, что российская вакцина не прошла всех этапов испытаний. Так, по мнению Егорова, людей настраивали на испуг. Но сейчас ситуация меняется, достижения российских ученых признало мировое сообщество, и этим надо пользоваться — менять информационный подход.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко не считает, что население избегает вакцинации от коронавируса. Люди просто растерялись в информационном пространстве.

«Казалось бы, самый положительный момент — у нас есть три вакцины, значит, часть людей пожелала привиться. Это феномен. А потом начинается хождение по мукам, какой вакциной привиться, что отвлекает людей от самой сути вакцинации. Но это уже другой феномен, который был хорошо продуман системной кампанией наших оппонентов», — уверен он.

У России большой опыт создания и регистрации вакцины. Но, помимо этого, необходимо наладить ее массовый выпуск. И наша страна с этой задачей потихоньку справляется, наращивая объемы и темпы производства. По словам Онищенко, министерство промышленности и торговли сообщило, что в апреле было выпущено 20 миллионов доз. К августу это количество планируется довести до 60 миллионов. Если план производства вакцины будет выполняться, то Россия спокойно обеспечит популяционный иммунитет всего населения.