Регионы РФ могут нарастить долги без угрозы для кредитоспособности

Москва, 29 апреля. Российские регионы могут привлечь еще несколько триллионов рублей долга без угрозы для кредитоспособности, говорится в докладе рейтингового агентства S&P Global Ratings.

По оценке аналитиков, региональные и местные органы власти могли бы привлечь дополнительно 6 трлн рублей. Эти деньги могли бы значительно помочь регионам нарастить объемы вложений в инфраструктуру для стимулирования экономического роста, считают в S&P.

Эксперты считают, что в ближайшие два года федеральные субъекты будут исполнять бюджеты с умеренным дефицитом в размере менее 5% совокупных доходов. Уровень долга регионов будет составлять около 25% от объема текущих доходов.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее заявил, что регионы смогут сэкономить не менее 400 млрд рублей путем реструктуризации долгов с пролонгацией срока погашения до 2029 года. По его словам, высвобожденные средства субъекты смогут потратить на развитие инфраструктуры.