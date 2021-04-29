Блогер из США рассказал, как американцы лишились квартир по стандартам СССР

Вашингтон, 29 апреля. Американский блогер Алекс Брежнев рассказал, как США потеряли шанс обеспечить большую часть населения жильем по советскому образцу.

По словам блогера, типовое жилье позволило СССР обеспечить квартирами большую часть населения. Это сделало 80% советских граждан средним классом. Однако в США проект массового строительства социального жилья провалился в зародыше.

Американцы в 1956 году с помпой запустили проект «Пруитт-Айгоу» в Сент-Луисе, штат Миссури. Брежнев рассказал, что на квартал возлагались большие надежды как в строительном бизнесе и преодолении социального неравенства, так и в идеологической борьбе с Советами. В рамках проекта было построено 33 многоквартирных дома по 11 этажей. В комплекс заселили 12 тыс. человек, разделив его на белую и афроамериканскую части.

Однако белые новоселы по разным причинам покинули «Пруитт-Айгоу» уже в первые годы. После их массового оттока район быстро превратился в подобие гетто, а к середине 1960-х в «образцовом» квартале, который должен был «утереть нос» СССР, перестали работать даже дворники. Провал проекта поставил крест на типовом жилье в США, из-за чего сегодня сотни тысяч американцев вынуждены жить на улице и в трущобах.