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Екатерина Климова на ММКФ рассказала, где и с кем лучше всего смотреть кино

Общество
Екатерина Климова на ММКФ рассказала, где и с кем лучше всего смотреть кино
ТАСС  /  Антон Новодережкин

Москва, 29 апреля. Российская актриса театра и кино Екатерина Климова, посетившая 43-й Московский международный кинофестиваль, в беседе с корреспондентом ФАН заявила, что смотреть кино нужно как можно чаще.

Сама артистка в последний раз была в кинотеатре со своими детьми. Екатерина Климова — многодетная мама, у нее четверо детей: старшая дочь Елизавета от первого брака с Ильей Хорошиловым, сыновья Матвей и Корней от брака с артистом театра и кино Игорем Петренко и дочь Белла от брака с актером Гелой Месхи.

«Последний раз я была в кино с детьми, мы смотрели мультипликационный фильм «Душа», — вспомнила собеседница ФАН.

На вопрос, как лучше смотреть кино с детьми, дома или в кинотеатре, Екатерина Климова ответила однозначно.

«Смотреть кино с детьми в принципе хорошо. И как можно чаще это нужно делать, — уверена артистка. — И в кино, и дома, и с разными детьми разного возраста — надо смотреть разное кино».

Рассуждая о фильмах из собственного репертуара, Екатерина Климова затруднилась выбрать картину, с которой она могла бы выиграть приз ММКФ.

«Ой, не знаю, — призналась артистка. — Я в этом смысле на откуп зрителям отдаю этот вопрос».

Ранее советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и кинопродюсер Филипп Янковский в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о новом сериале «Контейнер», представленном на ММКФ, а также о том, как социально значимая тема суррогатного материнства раскрывается в новой кинодраме.

Кроме того, артист театра и кино Александр Петров в беседе с ФАН рассказал о фильме «Человек божий» сербско-американского режиссера Елены Попович, в котором сыграл роль Костаса. Кинолента была представлена в ходе 43-го Московского международного кинофестиваля.

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