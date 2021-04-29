Лидер Black Lives Matter растратила 26 тысяч долларов на дорогие курорты

Вашингтон, 29 апреля. Один из основателей движения BLM Патрисс Хан-Каллорс растратила 26 тысяч долларов из фондов организации на личный отдых на курорте в Малибу, пишет New York Post.

Лидер Black Lives Matter «для нужд организации» арендовала один из самых дорогих отелей в Малибу с собственным конференц-залом и личным выходом на пляж. «Рабочая поездка» создательницы движения обошлась фондам более чем в 26 тыс. долларов, выяснили американские журналисты.

Фотографии со «встреч» публиковались в социальных сетях. Хан-Каллорс принимала гостей на шикарном курорте под видом «саммитов» и «ежедневных собраний с вечеринками». Ранее борец за права чернокожих и заключенных была поймана на растрате более миллиона долларов из фондов движения BLM на покупку недвижимости для членов семьи и сдачи в аренду. Активистка объяснила свое поведение «борьбой за права чернокожих на уровне семьи».

Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обвинительный приговор экс-офицеру полиции Дереку Шовину, убившему чернокожего преступника Джорджа Флойда. Американский лидер заявил, что дело Флойда — только начало масштабной полицейской реформы.