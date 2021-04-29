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Новое фото Maruv с округлившимся животом спровоцировало слухи о беременности

Шоу-бизнес
Новое фото Maruv с округлившимся животом спровоцировало слухи о беременности
instagram.com  /  @alexanderkorsun

Москва, 29 апреля. Украинская музыкальная исполнительница Анна Корсун, более известная под сценическим псевдонимом Maruv, спровоцировала слухи о беременности, опубликовав новое фото.

Артистка стала гостем нового выпуска программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Певица сделала несколько снимков в гримерке, а также сфотографировалась с мужем, своим пиар-менеджером Александром Корсуном. На опубликованном кадре супруг нежно придерживает округлившийся живот исполнительницы, как если бы та была беременна.

Для Maruv это уже не первый случай, когда она таким образом намекает на ожидание ребенка. Коллеги по сцене тоже держали артистку за живот, позируя на камеру. Сама Корсун предпочитает не комментировать подробности личной жизни, оставляя поклонников в размышлениях на тему возможной беременности.

Вряд ли новость о пополнении в семье Maruv могла бы долго скрываться от прессы, учитывая откровенность сценических образов звезды. Знаменитость нередко фотографируется почти обнаженной и вне сцены. Так, она демонстрировала поклонникам эффектные кадры со съемки, на которых оседлала квадроцикл.

беременность слухи maruv
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