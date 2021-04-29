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Климов объяснил популярность российского оружия за рубежом

Политика
Климов объяснил популярность российского оружия за рубежом
Федеральное агентство новостей  / 

Российское оружие недорогое, качественное и проверенное в боях. Об этом в интервью ФАН заявил председатель комиссии президиума генсовета «Единой России» по международной деятельности, сенатор Андрей Климов.

США призвали своих союзников по блоку НАТО и в том числе Турцию перестать закупать у России военную технику и оружие, угрожая в противном случае ввести односторонние санкции. Об этом в ходе онлайн-общения с представителями СМИ заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Так он прокомментировал покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«В мире полно стран, которые меньше всего оглядываются на Вашингтон, — заметил Климов. — И они хотят иметь у себя не американское оружие, поскольку понимают, что в таком случае Штаты поступят с ними как со странами Ближнего Востока или с Сербией, а наше, поскольку осознают, что Россия занимает твердую позицию в мире. Москва выступает за международную безопасность, и оружие, которое мы поставляем, имеет в основном оборонительный характер».

Сенатор подчеркнул, что российское вооружение отличается высочайшим качеством и демократичными ценами.

Климов объяснил популярность российского оружия за рубежом
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

«Вашингтон же использует торговлю своим оружием в двух отношениях: во-первых, это, конечно же, очень высокодоходный бизнес, — сказал парламентарий. — Однако одновременно с этим американцы расширяют круг государств, которые рассматриваются ими в качестве вассалов».

Турция же, продолжил собеседник ФАН, решила выйти из этого положения вассала и обрести подлинную независимость с помощью российского вооружения.

«А у Анкары, на минуточку, вторая по величине армия в НАТО! — напомнил Климов. — Так что Соединенные Штаты, безусловно, расстроены тем, что турки вооружают ее чужими зенитными ракетными системами».

Сенатор подчеркнул, что американцы не хотят допускать появления у стран, которые они собираются атаковать, надежных систем ПВО, продаваемых Россией.

«Как минимум в 10 странах мира есть вероятность рецидива агрессивной американской военной политики, — заметил парламентарий. — И США из кожи вон лезут, чтобы там не появилось наше вооружение».

россия сша турция нато климов с-400 оружие
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