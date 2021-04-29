СК возбудил дело по факту осквернения памятника красноармейцам в Чехии

Прага, 29 апреля. Следственный комитет РФ возбудил дело из-за осквернения памятника красноармейцам в городе Брно (Чехия).

По информации следствия, инцидент произошел 21 апреля. Неизвестные лица нанесли надписи краской на постамент памятника советским красноармейцам на Моравской площади.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что по данному факту возбуждено дело по статье о публичном осквернении символов воинской славы России (354.1 УК РФ). В настоящий момент личность злоумышленников устанавливается. Скульптура была возведена в 1955 году в честь освобождения города от фашистов.

По факту осквернения памятника на могиле советских воинов в Литве возбуждено уголовное дело, сообщал ФАН. Неизвестные повредили памятник советским воинам на братской могиле в Екабпилсе.