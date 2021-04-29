Портленд, 29 апреля. Почти тысяча участниц беспорядков в американском Портленде пожаловались на преждевременные месячные после того, как полиция применила против них слезоточивый газ.

Британская The Guardian сообщает о необычных последствиях участия в массовых беспорядках, охвативших США летом прошлого года. Более 900 американок из города Портленд, штат Орегон, пожаловались на серьезные и крайне болезненные нарушения менструального цикла.

«Это не паранойя и не случайные совпадения. Происходит что-то действительно странное», — сообщила одна из участниц акций протеста представителям местных американских СМИ.

Также молодые здоровые женщины пожаловались заинтересовавшимся феноменом исследователям, что после отравления слезоточивым газом у многих из них в организме обнаружились тромбы. Официальные власти пока никак не прокомментировали заявления пострадавших.

Ранее Государственный департамент США объявлял о начале программы приобщения украинской молодежи к «американской культуре и ценностям».