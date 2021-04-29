Читатели немецких газет не оценили речь Байдена перед конгрессом

Берлин, 29 апреля. Президент США Джо Байден находится в должности 100 дней. По этому поводу он произнес речь перед членами конгресса. Немецкие читатели оценили выступление американского лидера.

Выступление Байдена освещалось многочисленными СМИ, и немецкие издания не остались в стороне. Авторы одной из газет ФРГ рассказали, что американский лидер высоко оценил достижения и планы своего правительства. Байден заявил, что «мы снова ведем за собой мир». Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что самой большой внутренней угрозой для его родины был и остается правый терроризм.

Читатели подключились к обсуждению выступления Байдена. Многие написали, что его речь мало чем отличается от слов «отстраненных от реальности» некоторых коллег и предшественников действующего президента.

«Высокопарный тон, высокомерие и отрыв от реальности — характерные черты. В действительности сила армии и доллара обеспечивают США господствующее положение в мире. Но без многочисленных нанятых по всему миру ученых США ничего бы собой не представляли», — написал Constantin-yhoEHmNZR.

«Типичные «героические» слова американских президентов. Ничего нового», — посчитал Michael-1F-AYEZg.

«Байден не сможет сотворить чуда. Страна расколота и такой останется», — заявил Peter-Dw8micqZg.

Ранее Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века Османской империей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков усомнился в искренности американского лидера по этому вопросу.