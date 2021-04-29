Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 19:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:10
Происшествия
Подозреваемым в расстреле мужчины в Горячем Ключе оказался его собственный сын
19:10
Происшествия
Жертвами перестрелки в Северной Каролине стали пять человек
19:09
Происшествия
Экс-защитника сборной Германии Метцельдера осудили за распространение порно с детьми
19:06
Общество
Вассерман заявил, что жертвователи ФБК могут сесть в тюрьму за экстремизм
19:06
Происшествия
Задержанный силовиками 17-летний член «М.К.У.» делал бомбу по картинкам из интернета
19:04
Общество
Светлана Лобода рассказала на ММКФ о своей прабабушке-хулиганке
19:03
Происшествия
Рабочий упал на арматуру на стройке ЖК в Петербурге
19:00
Происшествия
СК на Кубани возбудил новое уголовное дело о реабилитации нацизма
18:55
Армия
Силы Тихоокеанского флота РФ пополнились новым противодиверсионным катером
18:55
Общество
Говорящий пес стал кумиром лежебок
18:53
Экономика
В Сбербанке ожидают роста кредитования в России
18:52
Армия
Кедми объяснил, почему США боятся начать полноценную войну с Россией
18:52
Россия
Российские законы о пенсиях и ПДД вступят в силу в мае
18:51
Общество
Екатерина Климова на ММКФ рассказала, где и с кем лучше всего смотреть кино
18:47
Экономика
Регионы РФ могут нарастить долги без угрозы для кредитоспособности
18:47
Политика
Болгары высмеяли власти своей страны после новой провокации против России
18:45
Происшествия
Руководство Невской мануфактуры за год получило около 63 млн рублей от арендаторов помещений
18:44
Происшествия
Пожарные потушили горящую иномарку на Васильевском острове
18:43
Общество
Блогер из США рассказал, как американцы лишились квартир по стандартам СССР
18:39
Политика
Лидер Black Lives Matter растратила 26 тысяч долларов на дорогие курорты
Все новости

Читатели немецких газет не оценили речь Байдена перед конгрессом

Политика
Читатели немецких газет не оценили речь Байдена перед конгрессом
Global Look Press  /  Anna Moneymaker/Consolidated News Photos

Берлин, 29 апреля. Президент США Джо Байден находится в должности 100 дней. По этому поводу он произнес речь перед членами конгресса. Немецкие читатели оценили выступление американского лидера.

Выступление Байдена освещалось многочисленными СМИ, и немецкие издания не остались в стороне. Авторы одной из газет ФРГ рассказали, что американский лидер высоко оценил достижения и планы своего правительства. Байден заявил, что «мы снова ведем за собой мир». Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что самой большой внутренней угрозой для его родины был и остается правый терроризм.

Читатели подключились к обсуждению выступления Байдена. Многие написали, что его речь мало чем отличается от слов «отстраненных от реальности» некоторых коллег и предшественников действующего президента.

«Высокопарный тон, высокомерие и отрыв от реальности — характерные черты. В действительности сила армии и доллара обеспечивают США господствующее положение в мире. Но без многочисленных нанятых по всему миру ученых США ничего бы собой не представляли», — написал Constantin-yhoEHmNZR.

«Типичные «героические» слова американских президентов. Ничего нового», — посчитал Michael-1F-AYEZg.

«Байден не сможет сотворить чуда. Страна расколота и такой останется», — заявил Peter-Dw8micqZg.

Ранее Джо Байден официально признал геноцид армян в начале XX века Османской империей. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков усомнился в искренности американского лидера по этому вопросу.

сми байден конгресс комментарии
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 131070 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 96376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 95709 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 86146 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 58532 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Политика / Читатели немецких газет не оценили речь Байдена перед конгрессом
Рейтинг@Mail.ru