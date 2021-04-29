Актер Пореченков пристыдил молодежь за нежелание работать

Москва, 29 апреля. Актер Михаил Пореченков рассказал о своем отношение к начинающим актерам, которые презрительно относятся к настоящему труду и при этом требуют, чтобы им платили хорошие зарплаты.

Звезда российских фильмов дал интервью корреспондентам «Известий», в котором пристыдил молодежь, в частности начинающих актеров, за их пренебрежительное и иногда презрительное отношение к настоящему труду. Он привел в пример работу на заводе, которая потеряла свою привлекательность и престиж, однако раньше это считалось наоборот отличным и стабильным местом заработка.

«К сожалению, молодежь совсем не понимает, что такое работать, все считают, что им все должны. Но это заблуждение, никто вам ничего не должен. Идите и работайте сами», — осудил Пореченков современное поколение за нежелание трудиться.

Работу актера звезда считает сложной профессией. Он уверен, что ей необходимо отдаваться полностью, а на репетиции тратить целый день. При этом он поддержит свою дочь Марию, если та выберет для себя путь отца и также пойдет в актерскую сферу.

Актер занимается не только творчеством, но и бизнесом. Он является владельцем московского бара «Концерт», который за 2020 год потерял 25% прибыли.