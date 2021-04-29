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Депутаты ЕП приняли резолюцию с призывом к новым санкциям против России

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 18:31
Политика
Депутаты ЕП приняли резолюцию с призывом к новым санкциям против России
wikipedia.org  /  Diliff

Брюссель, 29 апреля. Европарламент (ЕП) принял резолюцию по России, призвав к новым санкциям из-за газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, евродепутаты предложили ввести санкции против Росатома и неких «русских олигархов». В случае «вторжения на Украину» Россию отключат от международной платежной системы SWIFT, указывается в резолюции. За принятие документа проголосовали 569 парламентариев, против высказались 67 человек.

«Если военное развертывание (на границе с Украиной. — Прим. ред.) превратится во вторжение РФ на Украину, то импорт нефти и газа из РФ будет прекращен, Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, все активы российских олигархов должны быть заморожены, а их визы в ЕС — аннулированы», — говорится в документе.

Резолюция Европарламента имеет рекомендательный характер и к исполнению необязательна. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России есть альтернатива платежной системе SWIFT.

украина россия европарламент резолюция swift северный поток 2
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