Вирусолог Альтштейн оценил меры Роспотребнадзора против индийского штамма коронавируса

Москва, 29 апреля. Введенные Роспотребнадзором меры против распространения индийского штамма коронавируса в России помогут снизить риск его появления в стране.

Сотрудники российских аэропортов будут особенно тщательно проверять приезжих из Индии. Ситуация с COVID-19 в этой южноазиатской стране оставляет желать лучшего. Так, 29 апреля местные медики выявили рекордный прирост заразившихся — больше 379 тыс. человек за сутки.

Роспотребнадзор принял решение тестировать на коронавирус каждого пассажира, прилетевшего из Индии, прямо в аэропорту. Проверка будет проводиться в два этапа: экспресс-тест и анализ ПЦР.

«К сожалению, я должен констатировать, что это действительно правильная мера. Почему к сожалению? Потому что в Индии появились неизвестные ранее штаммы, которые могут плохо поддаваться действию существующих вакцин. Появление этих штаммов в стране представляет для нас определенную угрозу», — заяивл вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн.

facebook.com / Anatoly Altstein

Специалист отметил, что такого же роста инфицированных в России точно не будет. Чтобы не повторился индийский сценарий, в стране проводят соответствующие мероприятия, пишет «Политика Сегодня».

Многие ошибочно полагают, что пандемия коронавирусной инфекции уже побеждена. Однако гарантировать всем стопроцентную безопасность не может никто, заключил Альтштейн.

Ранее в Индию прибыл первый самолет МЧС России с экстренной гуманитарной помощью. Всего в страну поступят более 22 тонн средств по борьбе с COVID-19.