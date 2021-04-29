Говорящий пес стал кумиром лежебок

Умилительное видео раннего подъема пса по имени Мистер Баркли облетело Instagram. Роликом поделилась хозяйка 10-летнего питомца, телеведущая Шелли Хортон из Австралии. На кадрах муж Шелли рано утром зовет Баркли на прогулку. В этот момент песик нежится в своей постели и даже не думает высовываться на улицу. На все настойчивые уговоры встать с кровати блондин что-то бурчит себе под нос и вдруг отвечает хозяину на чистом английском языке «Неет!».

Большинство собак только и ждет возможности порезвиться на свежем воздухе. Ворчун Баркли – не исключение. Он неохотно просыпается по утрам, зато потом с удовольствием носится по двору. Супруги взяли питомца из приюта четыре года назад. Потеряшку нашли на улице исхудавшим и со сломанным хвостом. Зато сейчас его новые «родители» не нарадуются на своего «собачьего сына», как в шутку прозвали Мистера Баркли в семье.