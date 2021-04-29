Участников военного парада в Саранске привьют от COVID-19

Саранск, 29 апреля. В Мордовии на очередном заседании оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции обсудили проведение праздничных мероприятий на День Победы. Речь шла о строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил. К участию в торжественном митинге с возложением цветов к памятнику павшим воинам допустят только людей с антителами к вирусу и прошедших вакцинацию.

Всех участников парада также привьют от COVID-19. Что касается школьников, с них достаточно отрицательных результатов ПЦР-тестирования.

«Традиционное организованное шествие праздничной колонны по улице Коммунистической на мемориальное кладбище в этом году отменяется. Не будет и вечернего праздничного салюта. Акция «Бессмертный полк» 9 мая пройдет в онлайн-формате», — сообщили в пресс-службе главы Мордовии.

Зрителей просят не забывать про медицинские маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее ФАН писал о ходе вакцинации в Мордовии. Жители региона прививаются от COVID-19 на рабочем месте.