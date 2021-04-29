Участники рынка рассказали о нехватке грузовых автомобилей в России

Москва, 29 апреля. Автопроизводители и импортеры поделились информацией о дефиците автомобилей грузового типа на территории РФ.

Сейчас автомобильная промышленность в России испытывает трудности с поставками необходимых комплектующих. Вместе с этим начинает проявлять себя отложенный спрос, а также активный рост сегмента торговли в онлайн-формате. Представители компаний заявляют, что многие автомобили законтрактованы на несколько месяцев вперед, а ряд производителей начал принимать заказы на 2022 год. Об этом пишет «Коммерсантъ».

АвтоВАЗ ссылается на отсутствие на складах свободных машин корпоративного сегмента. В Isuzu указали на законтрактованность на несколько месяцев вперед. Российская автомобилестроительная компания «Соллерс» отметила повышенный и стабильный спрос на такие LCV, как УАЗ и Ford Transit.

Представители Горьковского автозавода связывают дефицит со «сложностями в обеспечении ритмичности поставок комплектующих из-за санкций», пишет «ФедералПресс». Сотрудники Volvo Trucks сообщили, что их портфель заказов также заполнен на ближайшие месяцы.

По мнению Владимира Беспалова из «ВТБ Капитал», люди, заинтересованные в покупке LCV и грузовиков, поняли, что автомобили данных категорий не так просто приобрести уже сейчас, поэтому начали планировать свои заказы заранее.

Недавно выяснилось, что в России действовала организованная преступная группа, которая занималась продажей грузовиков КамАЗ под видом официальных дилеров производителя.