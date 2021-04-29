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Бизнес-тренер Рыхальская нашла усталость в языке тела Зеленского

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 18:35
Политика
Бизнес-тренер Рыхальская нашла усталость в языке тела Зеленского
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 29 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский уже не тот человек, который два года назад стал главой государства, считают эксперты.

Более двух лет прошло с момента избрания Зеленского президентом страны, а его манера поведения полностью изменилась за этот период. От улыбчивого и жизнерадостного человека, который излучал надежду на светлое будущее Украины, не осталось ни следа.

По словам бизнес-тренера Елены Рыхальской, в первое время в качестве президента для Зеленского были характерны открытые жесты и мимика. Он часто вел себя абсолютно не по протоколу, играя на публику. Сейчас же украинский лидер ведет себя, как взрослый человек, обремененный обязательствами.

«Он стал более сдержанным и даже замкнутым. К тому же он постарел», — подчеркнула она.

Бизнес-тренер Рыхальская нашла усталость в языке тела Зеленского
Федеральное агентство новостей  / Сергей Петров

Ее мнение разделил физиогномист Леонид Золин, который заявил, что сначала Зеленский испытывал огромный интерес к происходящему, а также стремился вникнуть во многие ключевые вопросы. По его словам, подобная «родительская модель поведения» характерна для людей, заточенных «на материальное, на реальное».

Ранее политик Тарас Березовец заявил, что предложение Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину нарушает все нормы дипломатического протокола.

украина зеленский рыхальская
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