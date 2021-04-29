Арнольд Шварценеггер высмеял церемонию вручения «Оскара» в 2021 году

Лос-Анджелес, 29 апреля. Прошедшая церемония вручения кинонаград «Оскар» стала самой провальной за всю историю. Свое мнение о мероприятии выразил известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер.

Звезда фильма «Терминатор» заявил, что его хватило лишь на треть церемонии, после чего он выключил телевизор. В интервью для YouTube-шоу Jimmy Kimmel Live он заявил, что «не смог смотреть на это», хотя на сцене было большое количество талантливых актеров и режиссеров.

Ведущий поинтересовался, как, по мнению Шварценеггера, можно скрасить следующую церемонию. Культурист отметил, что провести следующий «Оскар» можно на пляже Muscle Beach — так в Соединенных Штатах называют площадку для выступления йогов, циркачей и уличных акробатов.

Прошедшая церемония вручения престижной награды стала грандиозным провалом. На телеканале ABC, который традиционно ведет трансляцию, зрителями стали всего 9,8 миллиона человек, что на 58% ниже показателей прошлого года. Для сравнения: семь лет назад «Оскар» у экранов собирались смотреть порядка 40 миллионов зрителей, сообщает портал «Культура».

В интервью ФАН известный исполнитель и композитор Юрий Лоза прокомментировал снижение интереса к популярной премии. Он уверен, что за последние годы «Оскар» превратился в «междусобойчик», что заметно подрывает доверие зрителей.