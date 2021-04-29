Мужчина вытащил из пруда тонущую собаку в Башкирии

Уфа, 29 апреля. Житель Башкирии, рискуя своей жизнью, спас собаку. Животное провалилось под лед в пруду недалеко от Белорецка.

Очевидцы засняли на видео момент происшествия. На кадрах видно, как молодой человек пытается, лежа на животе, добраться до несчастного животного.

Парень подполз максимально близко к собаке и вытянул ее за шерсть на холке. Животное благополучно добралось до берега. Лед под спасителем не провалился, и дополнительная помощь мужчине не понадобилась.

Столичные сотрудники МЧС ранее вытащили лабрадора, у которого голова застряла в металлическом заборе, сообщал ФАН. Пес не смог самостоятельно освободиться. Попытки хозяйки также оказались безуспешными.