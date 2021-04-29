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Бюджетный китайский аналог «Гелендвагена» превзошел оригинал

Экономика
Бюджетный китайский аналог «Гелендвагена» превзошел оригинал
Prt Scr youtube.com

Пекин, 29 апреля. Концерн BAIC выпустил авто BJ80 десять лет назад: тогда в нем разглядели аналог Mercedes-Benz Gelandewagen. Он был похож на армейский вездеход, но теперь ситуация изменилась.

На сегодняшний день китайский внедорожник получил габариты 4765х1955х2005 мм, а его колесная база при этом достигает 2800 мм. Дорожный просвет этой машины составляет 215 мм.

Ключевым внешним отличием BAIC BJ80 от немецкого G-class является передняя часть. Она выглядит не такой агрессивной благодаря использованию иной головной оптики.

Вместе с тем BAIC BJ80 ничуть не растерял своей динамики, что зачастую происходит с подобными крупными внедорожниками. До 100 км/ч он способен разогнаться всего за 7,5-8,5 секунды. Расход топлива при этом не превышает десятка литров на 100 км пробега.

Основное преимущество модели заключается в его цене. Приобрести BAIC BJ80 можно за 35 тысяч евро, тогда как оригинальный Mercedes-Benz Gelandewagen стоит в шесть раз дороже.

Китайским автолюбителям презентовали новый Mercedes-Maybach S-Class с шестицилиндровым мотором. По своим техническим характеристикам продаваемый на авторынке Китая Maybach повторяет обычный Mercedes-Benz S 450.

автомобили mercedes гелендваген
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