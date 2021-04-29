НАТО приступила к организованному выводу войск из Афганистана

Брюссель, 29 апреля. Военнослужащие НАТО, участвующие в операции "Решительная поддержка", организованно стали покидать свои позиции в Афганистане. Об этом заявляет источник в штаб-квартире Альянса.

Как сообщает источник ТАСС, в настоящее время контингент НАТО в Афганистане составляет свыше 10 тыс. человек.

"Вывод военных стран НАТО начался, он проходит в организованном и скоординированном режиме", — заявили в Брюсселе.

По данным Белого дома, процедура вывода войск продлится с 1 мая по 11 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент Соединенных Штатов сделал заявление о том, что Вашингтон эвакуирует сотрудников американского посольства из Афганистана. Кроме того, ведомство порекомендовало американским гражданам покинуть страну как можно быстрее.