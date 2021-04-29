Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Бишкек, 29 апреля. МИД Киргизии сообщает о достижении договоренностей по прекращению огня на границе с Таджикистаном с 17:00 по московскому времени.

Согласно информации киргизского дипведомства, стороны также договорились об отводе военных подразделений к местам прежней дислокации. Также в МИД сообщили, что стороны будут заниматься совместным патрулированием и мониторингом обстановки в приграничной зоне.

Переговоры о ситуации на границе двух государств прошли при участии министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакбаева и его коллеги из Таджикистана. Глава киргизского дипведомства выразил надежду на то, что конфликт в ближайшее время удастся локализовать.

Изначально ситуация обострилась 28 апреля из-за попыток таджикской стороны установить камеры наблюдения на столбах линий электропередач. В Киргизии с этим не согласились и начали спиливать столбы, что стало причиной массовых беспорядков, которые впоследствии переросли в перестрелку.