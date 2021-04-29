Минздрав отметил снижение интереса к алкоголю и наркотикам у российской молодежи

Москва, 29 апреля. Интерес российской молодежи к алкогольным напиткам и табаку начал снижаться. Подростки стали чаще отказываться от наркотических веществ.

Сообщение поступило от главного нарколога Минздрава РФ Евгения Брюна. Впервые о снижении интереса к табаку и спиртным напиткам заявил глава министерства Михаил Мурашко. Согласно официальным сведениям, россияне стали потреблять на 32% меньше алкоголя с 2010 года. Особенно заметным спад оказался среди молодежи. Также распространенность курения стала в два раза ниже.

Брюн подтвердил данные статистики и дополнил, что наблюдается снижение интереса к наркотикам. Показатели являются результатом хорошо организованной пропаганды здорового образа жизни, объяснил главный нарколог ведомства в беседе с «Общественной службой новостей».

До этого сообщалось, что МВД выявило 120 тонн контрабандных табачных изделий в российских городах. Стоимость сигарет оценили в 2,4 млн долларов.