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Шоу «Дом-2» показывает хорошие рейтинги на канале «Ю»

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 18:22
Шоу-бизнес
Шоу «Дом-2» показывает хорошие рейтинги на канале «Ю»
Prt Scr dom2.ru  /  АО «ТНТ-Телесеть»

Москва, 29 апреля. Шоу «Дом-2» было обречено на провал после закрытия проекта на канале ТНТ, где оно выходило в эфир более 16 лет. Однако программа показала хорошие рейтинги на «Ю».

Зрители и сами участники скандальной телестройки не верили, что проект удастся возродить и привлечь к просмотру новых лиц, но исследование компании Mediascope показало: за пять дней трансляции аудитория канала увеличилась. Новые выпуски шоу посмотрели 2,5% всех зрительниц в возрасте от 14 до 44 лет, тогда как среднесуточная доля всего канала «Ю» до этого была чуть выше 2%.

«Таким образом, шоу привлекло на канал новых зрителей», — заключили аналитики.

«Дом-2» стал флагманом канала «Ю», встав в один ряд с лидерами по просмотрам — шоу «Беременна в 16» и «Я стесняюсь своего тела». Средняя доля выпусков реалити больше средней доли канала на 36%.

Ранее телеканал ТНТ закрыл еще один свой проект — «ББ-шоу», ведущими в котором были звезды «Дома-2» Ксения Бородина и Ольга Бузова. Накануне прошли заключительные съемки передачи, сообщает сайт 360tv.ru. Финальные выпуски покажут в эфире на этой неделе.

телевидение дом-2 рейтинги
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Все новости / Шоу-бизнес / Шоу «Дом-2» показывает хорошие рейтинги на канале «Ю»
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