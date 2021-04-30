Тюмень приняла полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства»

С 29 по 30 апреля 123 человека из 41 региона принимают участие в профессиональных состязаниях в рамках полуфинала всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в Тюмени.

Организаторы подчеркнули, что город для проведения мероприятия выбран не случайно. По их словам, Тюмень — это место реализации проектов федерального уровня, которые притягивают множество туристов.

Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев отметил, что региону необходимо наращивать конкурентный потенциал в туристической сфере. По его мнению, перспективным направлением является развитие местных термальных курортов.

«Мы надеемся, что новый взгляд людей поможет нам привлечь новые «изюминки», новый интерес с учетом требований сегодняшнего дня. Поэтому мы с нетерпением ждем этих проектов. Со своей стороны, конечно, мы окажем всяческую поддержку, сопровождение, финансовый блок и вопрос администрирования», — высказался Андрей Пантелеев.

Конкурс «Мастера гостеприимства» является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». Заместитель генерального директора организации Антон Сериков отметил, что во втором сезоне состязания прослеживается рост сфер деятельности конкурсантов.

«В этом году у нас увеличилось количество номинаций по сравнению с первым сезоном. Есть 14 самых разных направлений, по которым презентуются проекты. Начиная от классических: авторские туры, развитие инфраструктуры туризма, и заканчивая новыми: арктический туризм и туризм, связанный с урбанистический средой. То есть, как можно отдыхать не только на природе, но и как города могут быть пригодны для туристов», — рассказал представитель платформы.

Оргкомитет отметил, что конкурсантами в этом году стали представители различных профессий. Это экскурсоводы, логисты, строители, владельцы гостинец и бизнесмены, которые борются за звание «Мастеров гостеприимства».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что финал конкурса пройдет с 8 по 10 июня в Нижнем Новгороде, который в этом году празднует свое 800-летие.