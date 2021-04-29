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Иосиф Пригожин о фильме Марюса Вайсберга: Искусство объединяет людей

Общество
Иосиф Пригожин о фильме Марюса Вайсберга: Искусство объединяет людей
instagram.com  /  @prigozhin_iosif

Москва, 29 апреля. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин заявил ФАН, что искусство объединяет общество и людей, и без кинематографа нам всем жить просто нельзя.

Неоднократный обладатель премии «Овация» прокомментировал фильм «Прабабушка легкого поведения. Начало», а вернее — летние Олимпийские игры 1980 года в Москве, во время которых происходят события картины, снятой режиссером Марюсом Вайсбергом.

«Искусство вообще объединяет общество и людей, — сказал Пригожин. — Без кино никуда. Я пришел посмотреть фильм, уверен, что он получился».

Премьера фильма состоялась во время 43-го Московского международного кинофестиваля, который заканчивается в четверг, 29 апреля. Причем он даже был включен в программу под названием «Третий возраст».

Действие фильма разворачивается в 1980 году, в момент, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Главный герой Вова Рубинштейн в исполнении Александра Реввы пытается разбогатеть, переодеваясь в звезд советской эстрады и устраивая фейковые концерты.

На одном из таких выступлений его и разоблачают сотрудники Комитета государственной безопасности. Главного героя вербуют как агента под прикрытием, и теперь он должен разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.

Картину снял Марюс Вайсберг, а главные роли в ней также сыграли Наталья Ионова, Марина Федункив, Евгений Герчаков, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Игорь Жижикин, Сергей Степин и другие.

Ранее Вайсберг рассказал о том, что его у его фильма есть неожиданный эффект.

иосиф пригожин ммкф прабабушка легкого поведения
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