Погранслужба Киргизии усилила военное присутствие на границе с Таджикистаном

Бишкек, 29 апреля. Противостояние на границе с Таджикистаном продолжается, Киргизия наращивает военное присутствие, заявили в киргизской погранслужбе.

Ранее стало известно, что киргизские и таджикские военные начали перестрелку, которая уже привела к жертвам с обеих сторон.

Также сообщается, что открытие огня со стороны Таджикистана привело к возгоранию киргизской заставы «Достук». В ответ на эти действия отряд специального назначения «Бору» ПС ГКНБ республики захватил таджикскую погранзаставу «Ходжа Аълло».

Глава МИД Киргизии Руслан Казакбаев сообщил о начале переговоров с коллегой из Таджикистана, после чего будет сделано официальное заявление. Отмечается, что власти Бишкека уже создали рабочую группу по вопросам урегулирования военного конфликта на границе с Таджикистаном.