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Компанию Любови Соболь могут исключить из ЕГРЮЛ через полгода

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 18:56
Общество
Компанию Любови Соболь могут исключить из ЕГРЮЛ через полгода
youtube.com  /  Prnt scrn

Москва, 29 апреля. Юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь является директором фирмы, которую могут исключить из ЕГРЮЛ.

Сотрудники Федеральной налоговой службы установили пометку о недостоверных сведениях о компании «Медиа-Лайф». Ее учредителем является начальник юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией»1 Вячеслав Гимади.

Теперь команде Соболь нужно в течение полугода внести соответствующую корректировку в сведения об адресе регистрации, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). В противном случае фирму удалят из базы Единого государственного реестра юридических лиц.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

Любовь Соболь ЕГРЮЛ медиа лайф
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