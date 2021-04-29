Компанию Любови Соболь могут исключить из ЕГРЮЛ через полгода

Москва, 29 апреля. Юрист ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) Любовь Соболь является директором фирмы, которую могут исключить из ЕГРЮЛ.

Сотрудники Федеральной налоговой службы установили пометку о недостоверных сведениях о компании «Медиа-Лайф». Ее учредителем является начальник юридического отдела «Фонда борьбы с коррупцией»1 Вячеслав Гимади.

Теперь команде Соболь нужно в течение полугода внести соответствующую корректировку в сведения об адресе регистрации, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН). В противном случае фирму удалят из базы Единого государственного реестра юридических лиц.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.