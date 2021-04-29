Более 100 краснодарских здравниц готовы принять юных россиян на летний отдых

Москва, 29 апреля. Здравницы Краснодарского края готовы принимать детей на отдых в летний сезон. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус.

По его словам, это лето будет принципиально отличаться от предыдущего. Джеус отметил, что раньше заполняемость санаториев составляла около 50%, а сейчас этот показатель достигает 75%. Однако если ситуация изменится, то заполняемость может оказаться полной.

«Сегодня уже начнет работать достаточно большое количество лагерей. В Краснодарском крае их заявлено подавляющее большинство. Требования определены СанПиНом: тестирование (на COVID-19. — Прим. ред.), вакцинирование, тест на антитела — это обязательно, сейчас мы уже заканчиваем вакцинирование», — рассказал генеральный директор детского лагеря «Орлёнок» в эфире пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот».

Те, кому вакцинация от коронавируса противопоказана, работать с детьми не будут. Сейчас в регионе снизилась вторичная заболеваемость. Положительное влияние на ситуацию оказали противоэпидемические мероприятия, объяснил Джеус.

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В регионе летом начнут работать более 100 детских здравниц, в которых будут принимать детей, приезжающих из всех российских регионов. Сейчас проходят подготовительные работы.

«У нас откроется порядка 120 загородных здравниц на море — Анапа, Геленджик, Туапсе, Туапсинский район и Большой Сочи. Они все примут детей из регионов, в том числе Ленобласти», — добавил депутат.

Активная подготовка детских лагерей к летнему оздоровительному сезону также стартовала в Республике Марий Эл. Путевки на отдых получат более 62 тыс. юных жителей региона.