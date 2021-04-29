Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 апреля 19:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:10
Происшествия
Подозреваемым в расстреле мужчины в Горячем Ключе оказался его собственный сын
19:10
Происшествия
Жертвами перестрелки в Северной Каролине стали пять человек
19:09
Происшествия
Экс-защитника сборной Германии Метцельдера осудили за распространение порно с детьми
19:06
Общество
Вассерман заявил, что жертвователи ФБК могут сесть в тюрьму за экстремизм
19:06
Происшествия
Задержанный силовиками 17-летний член «М.К.У.» делал бомбу по картинкам из интернета
19:04
Общество
Светлана Лобода рассказала на ММКФ о своей прабабушке-хулиганке
19:03
Происшествия
Рабочий упал на арматуру на стройке ЖК в Петербурге
19:00
Происшествия
СК на Кубани возбудил новое уголовное дело о реабилитации нацизма
18:55
Армия
Силы Тихоокеанского флота РФ пополнились новым противодиверсионным катером
18:55
Общество
Говорящий пес стал кумиром лежебок
18:53
Экономика
В Сбербанке ожидают роста кредитования в России
18:52
Армия
Кедми объяснил, почему США боятся начать полноценную войну с Россией
18:52
Россия
Российские законы о пенсиях и ПДД вступят в силу в мае
18:51
Общество
Екатерина Климова на ММКФ рассказала, где и с кем лучше всего смотреть кино
18:47
Экономика
Регионы РФ могут нарастить долги без угрозы для кредитоспособности
18:47
Политика
Болгары высмеяли власти своей страны после новой провокации против России
18:45
Происшествия
Руководство Невской мануфактуры за год получило около 63 млн рублей от арендаторов помещений
18:44
Происшествия
Пожарные потушили горящую иномарку на Васильевском острове
18:43
Общество
Блогер из США рассказал, как американцы лишились квартир по стандартам СССР
18:39
Политика
Лидер Black Lives Matter растратила 26 тысяч долларов на дорогие курорты
Все новости

Более 100 краснодарских здравниц готовы принять юных россиян на летний отдых

  /   Обновлено: 29 апреля 2021 18:19
Общество
Более 100 краснодарских здравниц готовы принять юных россиян на летний отдых
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 29 апреля. Здравницы Краснодарского края готовы принимать детей на отдых в летний сезон. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус.

По его словам, это лето будет принципиально отличаться от предыдущего. Джеус отметил, что раньше заполняемость санаториев составляла около 50%, а сейчас этот показатель достигает 75%. Однако если ситуация изменится, то заполняемость может оказаться полной.

«Сегодня уже начнет работать достаточно большое количество лагерей. В Краснодарском крае их заявлено подавляющее большинство. Требования определены СанПиНом: тестирование (на COVID-19. — Прим. ред.), вакцинирование, тест на антитела — это обязательно, сейчас мы уже заканчиваем вакцинирование», — рассказал генеральный директор детского лагеря «Орлёнок» в эфире пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот».

Те, кому вакцинация от коронавируса противопоказана, работать с детьми не будут. Сейчас в регионе снизилась вторичная заболеваемость. Положительное влияние на ситуацию оказали противоэпидемические мероприятия, объяснил Джеус.

Более 100 краснодарских здравниц готовы принять юных россиян на летний отдых
Prt Scr youtube.com  / Artek Rus

В регионе летом начнут работать более 100 детских здравниц, в которых будут принимать детей, приезжающих из всех российских регионов. Сейчас проходят подготовительные работы.

«У нас откроется порядка 120 загородных здравниц на море — Анапа, Геленджик, Туапсе, Туапсинский район и Большой Сочи. Они все примут детей из регионов, в том числе Ленобласти», — добавил депутат.

Активная подготовка детских лагерей к летнему оздоровительному сезону также стартовала в Республике Марий Эл. Путевки на отдых получат более 62 тыс. юных жителей региона.

дети здравницы джеус
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 131070 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 96376 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 95709 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 86146 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Армия 58532 27 апреля 2021
Китайские Су-35 отогнали американские и японские войска от спорных островов Сенкаку
Все новости / Общество / Более 100 краснодарских здравниц готовы принять юных россиян на летний отдых
Рейтинг@Mail.ru