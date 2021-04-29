Семейная пара из Ленобласти подстроила угон авто ради денег от страховой компании

Санкт-Петербург, 29 апреля. Женщина заявила в полицию, что у нее якобы украли автомобиль Toyota Camry. Но сотрудники правоохранительных органов выяснили, что это было ради страховых выплат.

В ходе проведения дальнейших ОРМ было установлено, что муж жительницы Ленинградской области совместно с неустановленными лицами якобы украл иномарку, чтобы получить страховку. По ней женщине должны были выплатить 1 млн 511 тыс. рублей, сообщил источник ФАН.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. На мужа женщины также завели уголовное дело, но по статье «Мошенничество». Его заключили под стражу.

Телефонный аферист показал, как обманывает доверчивых людей, сообщал ФАН. Иркутское управление МВД РФ опубликовало короткое видео, на котором злоумышленник за считанные минуты убеждает девушку перевести ему несколько тысяч рублей.