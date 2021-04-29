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Денис Клявер отреагировал на фильм ММКФ гомерическим хохотом

Общество
Денис Клявер отреагировал на фильм ММКФ гомерическим хохотом
wikipedia.org  /  Okras/CC BY-SA 4.0

Москва, 29 апреля. Бывший солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер поделился с корреспондентом ФАН своими впечатлениями от фильма «Прабабушка легкого поведения. Начало» в заключительный день 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

После показа музыкант признался, что фильм Марюса Вайсберга вызвал у него самые яркие впечатления.

«Хохот гомерический просто, совершенно без пошлостей, — сообщил Клявер. — Поздравляю! Всем смотреть!»

Действие нового фильма разворачивается в 1980 году, в момент, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Денис Клявер назвал несколько фильмов, которые ассоциируются у него с этой эпохой.

«Я почему-то вспомнил фильм о том времени — «Спортлото», — признался музыкант.

В заключение экс-солист группы «Чай вдвоем» рассказал о своих творческих планах.

«Глобальных сольных концертов пока не планируется, но через две недели выходит сольный альбом — новый впервые за три года, — сообщил артист. — Он будет очень позитивный, летний, танцевальный. Называется он «Тебя удача найдет». Планировать что-то можно только в онлайне. Поэтому я сейчас заточен на онлайн».

Сюжет рассказывает о Вове Рубинштейне в исполнении Александра Реввы. Молодой человек пытается разбогатеть, переодеваясь в звезд советской эстрады и устраивая фейковые концерты. На одном из таких концертов его и разоблачают сотрудники КГБ. Главного героя вербуют как агента под прикрытием, и теперь он должен разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории. Фильм выйдет в широкий прокат 6 мая 2021 года.

Ранее Денис Клявер эмоционально похвалил певца Стаса Пьеху, выступавшего в костюме Неваляшки на шоу «Маска».

комедия ммкф прабабушка легкого поведения денис клявер
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