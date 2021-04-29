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Оператор «Северного потока — 2» предпочел не называть сроки сдачи проекта

Экономика
Оператор «Северного потока — 2» предпочел не называть сроки сдачи проекта
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Лубмин, Германия, 29 апреля. Представители оператора «Северного потока — 2» оставили в тайне сроки готовности российского газопровода.

Компания-оператор газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG не стала комментировать потенциальные сроки достройки газопровода. Об этом пишет ТАСС.

«Мы не комментируем сроки», — сказал журналистам 29 апреля представитель компании Штеффен Эберт в немецком городе Лубмин.

Согласно информации от 31 марта, готовность газовой магистрали «Северный поток — 2» составляла 95%. Судна-трубоукладчики должны были проложить еще примерно 121 км.

«Срок окончания строительства всего морского участка зависит от ряда факторов: погодные условия, период проведения работ и так далее. Все работы выполняются в полном соответствии с выданными разрешениями», — уточнила генеральный директор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.

Ранее стало известно о заинтересованности Германии в скором окончании строительства проекта. Около 40% газопотребления в Евросоюзе приходится на поставки из Российской Федерации. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил об этом в ходе открытия 13-й Российско-германской сырьевой конференции.

газопровод эберт nord stream 2 ag Северный поток — 2
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