Журавко раскритиковал Нетаньяху за молчание во время марша нацистов в Киеве

Херсон, 29 апреля. Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко обратился к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху на фоне марша крайне правых радикалов в Киеве.

Свое послание он разместил на странице в социальной сети. В нем экс-депутат заявил об открытой поддержке нацистов со стороны украинского руководства.

«Власти страны не то, что не осудили это, но фактически поддержали это мракобесие на официальном уровне!» — написал он.

Журавко выразил свое недоумение тем фактом, что официальный Иерусалим никак не реагирует на это событие. Посол Израиля все еще находится в Киеве, как ни в чем не бывало.

«Не поощряйте создание в Европе государства, где восхваляют тех, кто массово сжигал ваш народ! Многие, очень много людей ждут, что Вы выскажитесь категорически против поддержки Украиной бандеровцев», — говорится в сообщении.

Экс-депутат сравнил ситуацию на Украине со временами, когда Адольф Гитлер еще не пришел к власти. Его также поддерживало небольшое количество последователей. К чему это привело всем прекрасно известно, подытожил он.

Стоит отметить, что 28 апреля в центре Киева впервые прошел «Марш вышиванок», посвященный годовщине создания дивизии СС «Галичина». Ранее это мероприятие проходило только во Львове.