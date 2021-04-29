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Эфир: Успехи вакцинации в России и в Петербурге, приоритет российской вакцины

Общество
Эфир: Успехи вакцинации в России и в Петербурге, приоритет российской вакцины
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в четверг, 29 апреля, в 16:30 состоялась пресс-конференция на тему «Успехи вакцинации в России и в Петербурге, приоритет российской вакцины».

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на скорое завершение масштабной вакцинации населения РФ от коронавируса. Он отметил, что «уже зарегистрировано три вакцины, четвертая вакцина также на подходе». Однако несмотря на признанный международным сообществом успех российских ученых, тема нашей вакцины на Западе стала политизированной.

Почему во вред своим гражданам некоторые страны до сих пор отказываются использовать российскую вакцину? Как проходит вакцинация в нашей стране? Почему, несмотря на агитацию и пример руководителя государства и главы РПЦ, россияне не торопятся в прививочные пункты? Что можно считать реальным противопоказанием к вакцинации? Работает ли московская программа материального стимулирования пенсионеров, согласившихся привиться? Как с этим обстоит дело в Петербурге? Можно ли выбирать вакцину?

На эти и другие вопросы ответили приглашенные специалисты — депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Егоров, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

вакцина вакцинация коронавирус спутник V
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