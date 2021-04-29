Соцсети против СМИ: Петров рассказал, кто из них победит в XXI веке

В России необходимо создать новую отрасль государственного права в части регулирования деятельности новых социальных медиа и интернета. Об этом заявил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров на семинаре «Взаимодействие НКО, общественных организаций, ресурсных центров с органами государственной власти и СМИ».

По его словам, сегодня социальные сети становятся не просто инструментом общения частных лиц, а настоящей «параллельной» виртуальной жизнью. Они дают возможность заработка, политической и международной активности, берут на себя функцию СМИ.

Кроме того, указал он, «ВКонтакте» и Facebook являются самостоятельными экосистемами, способными влиять на аудиторию большую, чем дают совокупно все федеральные каналы и СМИ. Например, американские соцсети активно освещают различные митинги, в том числе и акции протеста Black Lives Matter, но в это же время блокируют альтернативные точки мнения — страницы российских СМИ, пользователей и так далее. Петров считает, что классические СМИ проиграли борьбу с социальными сетями в части охвата и оперативности донесения информации. В качестве примера он привел «ВКонтакте», число пользователей которой превышает 600 млн человек.

«Социальные сети менее скованы законодательными ограничениями, чем СМИ. Эти ресурсы, надо признать, слабо контролируются государственной властью в силу отсталости нашего законодательства. Мониторинг соцсетей ведется, скорее, спорадически, в ручном режиме, поэтому запрещенный или нежелательный контент можно найти без особых усилий», — уверяет Петров.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он сообщил, что сейчас в мире есть, условно говоря, два пути контроля за интернетом — американский и китайский.

«Надеюсь, что китайский сценарий у нас реализован не будет. Поэтому усилия государства по контролю за интернетом не должны восприниматься обществом и самим госаппаратом как гонение на свободу слова. Боюсь, если мы не озаботимся этой проблемой сейчас (созданием действенных контролирующих механизмов), то китайский сценарий станет неизбежен. Безусловно, «закрытие» интернета подстегнет развитие национального кластера, но мы не обладаем потенциалом, сравнимым с китайским в плане замещения. Ограничения в отношении пользователей соцсетей все еще рассматриваются обществом как покушение на свободу слова и интернета. В стране нет понимания, что виртуальная сфера так же должна подпадать под действие законов РФ, как и в реальности», — рассказал Петров.

Также он отметил важность присутствия органов власти и общественных организаций в информационной повестке, социальных медиа и СМИ. Петров уверяет, что госорганы и организации, обеспечивающие нормальное функционирование власти, обязаны присутствовать в информационном поле — в противном случае их работу возьмут на себя противники власти либо фейки, что равносильно.

«Невозможно победить фейк-ньюс пустотой и молчанием. Присутствие и словарь властей в эфире должен соответствовать запросу на форму коммуникации со стороны населения. Законодательные собрания, парламенты и общественные палаты должны ставить перед собой первоочередную задачу по работе со СМИ, соцмедиа и общественным мнением. Любой институт власти, связанный с выборностью либо с ежедневным контактом с обществом, обязан осознавать, что именно он является фасадом власти как в регионе, так и в стране», — рассказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кадровая политика органов государственной власти при работе со СМИ и соцмедиа не должна вестись по остаточному принципу, отмечает Петров. Он добавил, что в этот перечень не входят Ленинградская область и Москва, поскольку в данных регионах работают профессионалы. Иначе репутация власти при плохой работе может быть серьезно испорчена, и, как следствие, будет снижена эффективность управления регионом, сообщил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области.

«Практика «покупки» пиар-сопровождения органами государственной власти может иметь место, но не должна составлять основу информационной политики. Информационная активность обязана быть органической — в противном случае органы госвласти превратятся в Instagram-див, которые покупают сотни лайков и тысячи ботов», — сказал он.

При этом Петров утверждает, что информационная политика органов государственной власти должна иметь четкий критерий эффективности и ясно поставленную цель — наличие обратного отклика от населения, управляемость, снижение социальной напряженности.

«Сложно отрицать, что информационные технологии в XXI веке являются не приложением к «аналоговым» методам управления, а самостоятельным и ключевым инструментом управления территории. Если исходить от противного, то такая схема окажется в проигрыше и не сможет конкурировать с теми, кто предложит населению современный, понятный и привлекательный формат взаимодействия», — резюмировал Владимир Петров.

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