Болгары высмеяли власти своей страны после новой провокации против России

Пользователи болгарского сегмента интернета сошлись во мнении, что расследование властей их страны о возможной причастности россиян к взрывам на оружейных складах Болгарии полностью повторяет чешский сценарий в Врбетице.

ФАН собрал ироничные комментарии в соцсетях, которые оставили многие жители Болгарии в адрес своего правительства. Они пристыдили официальную Софию за то, что своими необдуманными заявлениями она наносит непоправимый вред отношениям с Россией.

«Кому вы рассказываете это, предатели? — задается вопросом пользователь Александар Стоянов. — Если факты были, почему вы их до сих пор не предоставляли? Но… кто-то должен продолжать чешский театр, верно! Вы такие смешные и жалкие! Ущерб, который наносится такими безумными заявлениями, заключается в том, что он разрушает доверие на долгие годы. Виновным в такой национальной измене однажды придется ответить! Мне стыдно за таких «соотечественников»!

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Параллель с дипломатическим скандалом, инициированным властями Чехии, видит и комментатор Христо Стойчев.

«Они расследовали много лет, но, чтобы не отставать от чехов, будут виноваты русские», — пишет пользователь.

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В свою очередь, комментатор Герги Иванов увидел в итогах болгарского расследования финансовую подоплеку.

«К тому же, Гешев (Иван Гешев, главный прокурор Болгарии. — Прим. ФАН), как долго вы собираетесь поклоняться США? — заявил интернет-пользователь. — Хватит нести чушь, что виноват кто-то из России. Вместо того, чтобы говорить, кто украл активы Корпоративного торгового банка, ты говоришь ерунду».

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Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», председатель комиссии президиума генсовета по международной деятельности, сенатор Андрей Климов в беседе с ФАН пояснил, что скандал со взрывами на оружейных заводах страны — лишь один из эпизодов болгарской политики, направленной в последнее время против России.

«Эта история связана не только со взрывами, — заметил Климов. — Например, гражданин Болгарии Николай Малинов создал болгарскую организацию русофилов. В ней несколько десятков тысяч человек. Что сделали люди из болгарской прокуратуры? Они сделали его подследственным по делу о шпионаже в пользу некой российской организации».

Сенатор считает, что, инициируя подобные скандалы, Болгария, Чехия, Словакия и страны Балтии пытаются отвлечь общественное внимания от действительно важных тем.

«Скажем, зарубежные СМИ не подхватывают тему заговора в отношении главы белорусского государства, — подчеркнул Андрей Климов. — Они перебивают эту информацию разного рода вымученными сенсациями. В будущем, видимо, все падения метеоритов, землетрясения и цунами им придется объявлять российскими продуктами, потому что воображение у них отказывает».

Политик добавил, что чешская история с Петровым и Бошировым говорит о том, что у властей страны нет чувства юмора.

«Любой человек с нормальным чувством юмора понимал бы, что это уже звучит трагикомично, — заключил сенатор. — Вся история повторяется в виде фарса».

Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Ранее прокуратура Болгарии заявила, что подозревает шестерых россиян в организации в период с 2011 по 2020 годы четырех взрывов на оружейных заводах страны, где хранилась продукция, принадлежащая торговцу оружием Эмилияну Гебреву. Следователи заявили, что граждане РФ находились на территории Болгарии в дни, близкие к датам взрывов и попытке покушения на торговца оружием. Согласно версии прокуратуры республики, покушение на Гебрева было совершено в период с 28 апреля по 4 мая 2015 года, а взрывы произошли в ноябре 2011 года, два случая в 2015 году и один — в 2020 году.

Компания ЕМКО, принадлежащая Эмилияну Гебреву, отвергла заявления прокуратуры о взрывах на заводах. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял заявления Болгарии в адрес Москвы после взрывов на оружейных складах. В свою очередь, член комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк назвал театром абсурда выпады Болгарии в адрес Москвы.