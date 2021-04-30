Эксперт Межевич оценил фильм «Убить президента» про покушение на Лукашенко

Подготовка покушения на президента РБ Александра Лукашенко действительно имела место — это главное, что нужно знать перед просмотром посвященного этому преступлению фильма. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее на белорусском телеканале ОНТ и в сети Интернет появился фильм «Убить президента», посвященный провалившемуся государственному перевороту в Республике Беларусь, который готовили юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. В нем, в частности, демонстрировались фрагменты переписок и телефонных разговоров обвиняемых в заговоре с неким «Иваном» — внедренным агентом КГБ РБ, который делал вид, что представляет готовых восстать против Александра Лукашенко военных.

«Прежде всего должен отметить, что любой фильм — даже документальный, не говоря уже о художественном — предоставляет своему зрителю довольно политизированную подачу материала, — сказал Межевич. — Если вы меня спросите, является ли фильм «Убить президента» демонстрацией вполне определенной политической позиции белорусского руководства, то я отвечу — да! И если мне зададут вопрос, имели ли место реальные факты организации государственного переворота в Республике Беларусь, то я и тут дам положительный ответ!»

Политолог призвал не акцентировать внимание на художественных «достоинствах и недостатках» творения белорусских телевизионщиков.

«Это вам не «Война и мир» Бондарчука, — заметил эксперт. — Я бы сосредоточился на ином: белорусская государственность проверяется на прочность одновременно с северного, западного и южного вектора. Это реальность! И нет ничего удивительного в том, что наши друзья из РБ чересчур эмоционально реагируют на вполне очевидные угрозы суверенитету их родины».

Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН подчеркнул, что факт заговора является доказанным и признанным его участниками.

«Мне кажется вероятной версия с персональным отстранением от власти лично президента Белоруссии, возможно, в форме его убийства, — заявил Межевич. — Организация же военного переворота в армии, целиком лояльной Лукашенко, выглядит как минимум странно. Но, чтобы сказать точнее, я должен иметь на плечах погоны как минимум полковника КГБ РБ — а их у меня нет».

Политолог также прокомментировал уже ставший знаменитым фрагмент фильма, в котором Зенкович в переписке с «Иваном» опасается, что американцы покарают его за провал операции по убийству Лукашенко, отправив всю их «теплую компашку на 30 лет к ниггерам на зону, где шансы сохранить очко целым практически нулевые».