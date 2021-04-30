Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 04:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:09
Происшествия
Жуткое ДТП с иномарками произошло на севере Петербурга
04:08
Экономика
Дети-сироты из Приозерска получили новые квартиры
04:08
Наука
Британские археологи выяснили, болели ли люди раком в Средние века
04:05
Политика
Не понимал, что происходит: Байден отстраняется от ситуации с обыском квартиры Джулиани
04:04
Общество
Мария Кожевникова рассказала, как чудом избежала мучительной смерти
04:02
Общество
Охотоведы спасли дрейфующего на льдине лосенка под Бердском
04:00
Политика
Эксперт Межевич оценил фильм «Убить президента» про покушение на Лукашенко
03:54
Общество
Минздрав хочет проверять водителей на алкоголизм и наркоманию
03:36
Наука
Польские археологи нашли беременную египетскую мумию
03:34
Происшествия
Стрелка-поджигателя арестовали в Южной Каролине
03:32
Общество
Спасатели напомнили о штрафах за жарку шашлыков в неположенном месте
03:16
Экономика
Российским пенсионерам разъяснили порядок выплаты пособий за май
03:12
Общество
Россиянам дали советы по правильному выращиванию арбузов и дынь
03:09
Происшествия
Попытка перебежать МКАД оказалась фатальной для москвича
03:00
Политика
Военный эксперт указал на основной просчет США в борьбе с Россией
02:47
Политика
Генпрокуратура Киргизии начала расследование конфликта на границе с Таджикистаном
02:45
Общество
СМИ сообщили о задержании актрисы из сериала «Глухарь» за кражу
02:26
Общество
NI: как армия России оставалась и остается самой эффективной боевой силой в мире
02:20
Наука
Иранские ученые создали "отпугивающий" коронавирус спрей для одежды
02:19
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова закрутила новый роман после развода
Все новости

Эксперт Межевич оценил фильм «Убить президента» про покушение на Лукашенко

Политика
Эксперт Межевич оценил фильм «Убить президента» про покушение на Лукашенко
Prt Scr youtube.com  /  Телеканал ОНТ

Подготовка покушения на президента РБ Александра Лукашенко действительно имела место — это главное, что нужно знать перед просмотром посвященного этому преступлению фильма. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее на белорусском телеканале ОНТ и в сети Интернет появился фильм «Убить президента», посвященный провалившемуся государственному перевороту в Республике Беларусь, который готовили юрист Юрий Зенкович и политолог Александр Федута. В нем, в частности, демонстрировались фрагменты переписок и телефонных разговоров обвиняемых в заговоре с неким «Иваном» — внедренным агентом КГБ РБ, который делал вид, что представляет готовых восстать против Александра Лукашенко военных.

«Прежде всего должен отметить, что любой фильм — даже документальный, не говоря уже о художественном — предоставляет своему зрителю довольно политизированную подачу материала, — сказал Межевич. — Если вы меня спросите, является ли фильм «Убить президента» демонстрацией вполне определенной политической позиции белорусского руководства, то я отвечу — да! И если мне зададут вопрос, имели ли место реальные факты организации государственного переворота в Республике Беларусь, то я и тут дам положительный ответ!»

Политолог призвал не акцентировать внимание на художественных «достоинствах и недостатках» творения белорусских телевизионщиков.

«Это вам не «Война и мир» Бондарчука, — заметил эксперт. — Я бы сосредоточился на ином: белорусская государственность проверяется на прочность одновременно с северного, западного и южного вектора. Это реальность! И нет ничего удивительного в том, что наши друзья из РБ чересчур эмоционально реагируют на вполне очевидные угрозы суверенитету их родины».

Эксперт Межевич оценил фильм «Убить президента» про покушение на Лукашенко
Федеральное агентство новостей  / 

Собеседник ФАН подчеркнул, что факт заговора является доказанным и признанным его участниками.

«Мне кажется вероятной версия с персональным отстранением от власти лично президента Белоруссии, возможно, в форме его убийства, — заявил Межевич. — Организация же военного переворота в армии, целиком лояльной Лукашенко, выглядит как минимум странно. Но, чтобы сказать точнее, я должен иметь на плечах погоны как минимум полковника КГБ РБ — а их у меня нет».

Политолог также прокомментировал уже ставший знаменитым фрагмент фильма, в котором Зенкович в переписке с «Иваном» опасается, что американцы покарают его за провал операции по убийству Лукашенко, отправив всю их «теплую компашку на 30 лет к ниггерам на зону, где шансы сохранить очко целым практически нулевые».

«Это, конечно же, лирика, — сказал эксперт. — Напрямую доверять этой цитате я бы не стал. Эмоции, эмоции захлестывают всех участников конфликта. Какие еще афроамериканцы? Но то, что организаторы заговоров, так или иначе, живут недолго, — это факт. Думаю, это и имели в виду создатели этого кино».

белоруссия лукашенко покушение межевич убить президента
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 141172 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 121542 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 104065 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 98678 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 75158 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Политика / Эксперт Межевич оценил фильм «Убить президента» про покушение на Лукашенко
Рейтинг@Mail.ru