Популярный блогер предрек скорый развод Насти Ивлеевой и Элджея

Москва, 29 апреля. Популярный YouTube-блогер Антон Суворкин уверен: Настя Ивлеева скоро подаст на развод с рэпером Элджеем. Причиной расставания называется успешность телеведущей.

Звезда шоу «Орел и решка» Настя Ивлеева и исполнитель Элджей тайно поженились в 2019 году. Знаменитость не раз заявляла, что ее отношения с мужем можно смело назвать идеальными. Однако, по всей видимости, и таким приходит конец. Так считает блогер Суворкин. Он поделился информацией от анонимного источника, который сообщил ему о скором разводе Ивлеевой и Элджея.

По словам инсайдера, всему виной — популярность телеведущей, которая упорно покоряет вершины предпринимательства и шоу-бизнеса, тогда как рэпер уже давно не выпускал громких хитов. Карьера Элджея стоит на месте, поэтому Ивлеева решила обезопасить свою будущую империю от раздела имущества, передал слова информатора Суворкин.

«Настя с ним собирается развестись. У него дела максимально ***** (плохо. — Прим. ред.) идут, а она будет выпускать пиво, чипсы и прочее. Чтобы потом всю эту империю не делить, она это хочет сделать сейчас. Возможно, будут тихо разводиться, чтобы не было шумихи», — пояснил блогер.

Персону телеведущей обсуждают не только из-за возможного расставания, но также из-за несоблюдения ею правил парковки. Так, элитный Lamborghini блогера вновь эвакуировали. Как сообщает сайт 360tv.ru, Ивлеева нарушила ПДД более 400 раз.