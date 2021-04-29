Политолог Межевич выразил надежду на ответ России недружественным странам

Санкт-Петербург, 29 апреля. РФ должна принять меры в отношении недружественных стран, выразил надежду президент Ассоциации прибалтийских исследований и политолог Николай Межевич.

Эксперт принял участие в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Недружественные государства — новый термин во внешней политике». Межевич напомнил, что во времена СССР такие страны тоже присутствовали и привел в пример США. В конце 70-х годов было не принято называть Америку дружественной страной. Поляризация мира зашла очень далеко и появилась необходимость в официальном позиционировании, отметил политолог.

Аналитик заявил, что нужно применить не только политические, но и экономические меры против недружественных государств. В первую очередь в отношении Латвии и Литвы, подчеркнул эксперт.

Политолог обратил внимание, что эстонские политики и дипломаты выступают против санкций из-за работающих в транзитном секторе русских. Однако они не получали ни гражданства, ни льгот или нормальных зарплат, а лишь постоянные дискриминации, пришел к выводу Межевич.

Аналитик Иван Тимофеев ранее объяснил, что список "недружественных стран" будет носить скорее политический характер.