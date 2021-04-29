Каникулы 2021: лагеря готовы принять всех детей и отдать прошлогодние «долги»



Дети всегда с нетерпением ждут лета, ведь это не просто свобода от ежедневных школьных занятий, но и время приключений. Одним из таких приключений часто становится поездка в летний лагерь или санаторий. В связи с пандемией в прошлом году дети были лишены этого удовольствия. Сейчас коронавирус начинает отступать, в стране идет массовая вакцинация, да и все меры предосторожности разработаны в соответствии с полученным опытом. Как будет теперь организован детский отдых? Смогут ли санатории принять ребятню в полном объеме? На какие компенсации за путевки в лагеря могут рассчитывать родители? Где подростки могут одновременно отдохнуть и подработать? На эти вопросы ответили специалисты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

В этом сезоне дети могут рассчитывать на полноценный отдых, сообщил на конференции генеральный директор детского лагеря «Орленок», депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус. По его словам, лето 2021 года принципиально отличается от предыдущего. Если раньше заполняемость лагерей была 50%, то сейчас она составляет 75%, а при улучшении эпидобстановки может и вовсе достигнуть 100%. При этом очень большое внимание уделено противоэпидемическим мероприятиям.

«Уже сегодня начнут работать достаточно большое количество лагерей в Краснодарском крае. Требования работы определены СанПиНом: тестирование, вакцинирование, тест на антитела — все это обязательно. Сейчас мы уже заканчиваем вакцинирование. Люди, которым вакцинация противопоказана, непосредственно работать с детьми не будут, но будут помогать. Сейчас мы уже привыкли к таким условиям, спокойно работаем. Кстати, резко снизилась вторичная заболеваемость, на это очень сильно повлияли антиковидные мероприятия», — поделился Джеус.

Участник конференции рассказал, что средняя цена путевки на 21 один день составляет 56 тысяч рублей. В «Орленке» таких путевок около четырех тысяч, и около 75% от этого количества будут предоставлены детям бесплатно. В первую очередь их получат победители различных олимпиад и конкурсов. Александр Джеус напомнил, что в этом году лагерям предстоит закрыть «долги» по прошлогодним путевкам. Так, в «Орленок» из-за коронавирусных ограничений прошлым летом не смогли поехать 1350 детей. И теперь лагерю придется уменьшить квоту свободной реализации, чтобы дети все-таки съездили отдохнуть и набраться сил.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Алексей Ломов уверен, что, помимо традиционных детских лагерей, подросткам и их родителям были бы интересны различные детские лагеря, где ребенок мог бы совместить подработку и отдых.

«Я продвигаю идеи лагеря с заработком. У нас есть бизнесмены, которые готовы помочь. Детский труд — тонкий вопрос. Поэтому я говорю о труде, который полезен: свежий воздух и легкая трудовая составляющая — четыре часа в день максимум. Мое предложение — совместно с комитетами организовать все таким образом, чтобы ребята смогли сначала поработать, а потом полноценно отдохнуть. Нужен комплексный подход», — считает Ломов.

В Ленинградской области уже более 40 сезонных и круглогодичных лагерей объявили о том, что готовы начать работу. Также свои двери для ребят готовы распахнуть 403 лагеря с дневным пребыванием, 27 лагерей труда и отдыха и еще 110 лагерей разной направленности. При этом Ломов отметил, что каникулы, проведенные в лагере, — это отдых не только для ребенка, но и для родителей.