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Директор «Орленка» назвал среднюю стоимость путевки в детский лагерь

Общество
Директор «Орленка» назвал среднюю стоимость путевки в детский лагерь
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Санкт-Петербург, 29 апреля. Средняя стоимость путевки в детский лагерь «Орленок» в этом году составит 56 тысяч рублей, сообщил директор «Орленка», депутат Законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Детский отдых летом. Как будет организована работа лагерей и санаториев?».

В 2021 году детские лагеря в Краснодарском крае заполняются на 75%, они принимают детей почти из всех субъектов РФ с благоприятной эпидобстановкой. Джеус выразил надежду, что с 1 июля детским лагерям разрешат работать с заполняемостью 100%.

По его словам, в «Орленке» персонал и дети проходят обязательное тестирование на коронавирус, работники лагеря почти полностью вакцинированы, кроме тех, у кого есть противопоказания.

«Поначалу это казалось сложным, но мы привыкли, работаем. У нас снизилась вторичная заболеваемость — ОРВИ, ОРЗ. Мы за этот период не допустили ни одного заболевания, которое бы потребовало госпитализации ребенка», — отметил директор лагеря».

Джеус рассказал, что средняя цена путевки в «Орленок» в этом году составляет 56 тысяч рублей на 21 день. Однако только 25% путевок платные, остальные 75% получают дети, выигравшие олимпиады или конкурсы. Кроме того, в этом году путевку в лагерь получают ребята, которые выиграли конкурс, но не смогли попасть в 2020-м из-за ограничений.

Депутат добавил, что в Краснодарском крае работает около 120 детских здравниц на море, которые готовы принимать детей со всей России.

Напомним, президент РФ Владимир Путин предложил возвращать родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря в этом году. Для этого необходимо купить путевку за безналичный расчет с использованием карт «Мир».

детский лагерь орленок
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