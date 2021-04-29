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Юрист Топорнин назвал высылку дипломатов РФ новой нормой жизни

Политика
Юрист Топорнин назвал высылку дипломатов РФ новой нормой жизни
Prt Scr youtube.com  /  Свободная Пресса

Москва, 29 апреля. Дипломатические скандалы в последнее время возникают все чаще, и случаи высылки российских послов становятся новой нормой жизни, заявил кандидат юридических наук Николай Топорнин.

Власти Чехии 17 апреля объявили о высылке 18 российских дипломатов. Словакия вслед за Прагой решила отправить в РФ трех сотрудников посольства. Страны Прибалтики последовали их примеру и выслали еще четырех представителей российского внешнеполитического ведомства.

«Случаи, когда высылают российских дипломатов становится нормой жизни», — отметил Топорнин.

Однако чехи превзошли в этом деле всех, добавил он. Для такой небольшой европейской страны высылка 18 дипломатов является чрезвычайным событием, подчеркнул эксперт в интервью «Общественной службе новостей».

Ранее депутаты Госдумы оценили действия России в ответ на высылку дипломатов из Праги.

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