Режиссер Никита Михалков привился от коронавируса

Москва, 29 апреля. Актер и режиссер Никита Михалков сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом кинодел сообщил в ходе пресс-конференции по итогам закрытия ММКФ.

43-й Московский международный кинофестиваль подходит к концу. Президент ММКФ пообщался с журналистами и подвел итоги мероприятия. Он также сообщил, что ему ввели первый компонент вакцины от коронавируса. Через три недели режиссер сделает второй укол препарата.

Михалков принял решение вакцинироваться, так как начал терять бдительность и забывать носить медицинскую маску. Чтобы избежать опасности заражения, режиссер привился.

Ранее Никита Михалков оценил действие санкций Запада против России. Артист считает, что они благотворно влияют на программу кинофестивалей в стране.