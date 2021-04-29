Валерия вышла в свет с бывшей женой Иосифа Пригожина и их дочерью

Москва, 29 апреля. Певица Валерия показала в Instagram свой поход с бывшей семьей Иосифа Пригожина на премьерный показ фильма Марюса Вайсберга «Прабабушка легкого поведения. Начало».

На премьеру комедии пришли певица Наталья Ионова, рэпер Мот с женой Марией Мельниковой, а также певица Валерия с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным и его бывшей женой. Исполнительница хита «Часики» хорошо общается не только с наследницей мужа от экс-супруги, но и с самой бывшей его избранницей Лейлой Фаттаховой.

Однако фото у пресс-волла артистка сделала лишь в компании супруга и его дочери от предыдущего брака. Кадры с мероприятия звезда опубликовала в Stories блога. Фанаты приятно удивились, что Валерия на показе фильма села в одном ряду с бывшей женой продюсера.

Певица предпочла выбрать для презентации современный образ. Она облачилась в джинсы-клеш и приталенный пиджак. Завершили наряд лодочки на шпильках и желтый клатч.

В начале 2021 года Валерия впервые стала бабушкой, радостью от чего не перестает делиться с подписчиками. Недавно она показала фанатам кары с семейного торжества, на котором новорожденную внучку показали ее родной прабабушке.